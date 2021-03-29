شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد عمليات التعويم الجزئي للسفينة الجانحة بقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نجحت قاطرات عملاقة فجر الإثنين في تعويم جزئي لسفينة الحاويات "إيفرجيفن" الجانحة في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي ما يسمح لها بالتحرك.



ويعد ذلك مؤشر إلى بدء حلحلة الأزمة التي بدأت أحداثها منذ يوم الثلاثاء، وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات بحسب تقارير دولية.

وصباح اليوم الإثنين، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أنه تم "تعديل مسار" سفينة الحاويات "إيفرجيفن" الجانحة في القناة منذ أيام "بنسبة 80%".

وأفاد ربيع في بيان عن "بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر اذ تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار".

وأضاف أنه "من المقرر استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه (في القناة) الى أقصى ارتفاع له اعتبارا من الساعة الحادية عشرة والنصف (التاسعة والنصف بتوقيت جرينتش) ليصل إلى مترين بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح في منتصف المجرى الملاحي".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أنه "سيتم استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل وتوجيهها" إلى منطقة الانتظار لفحصها فنيا.

وقال ورئيس الهيئة في بيان فجر اليوم الإثنين إنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفرجيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة".

وأوضح أن "السفينة القاطرة الهولندية "إيه بي إل جارد" وصلت مساء أمس الأحد وشاركت في جهود تعويم السفينة".

وتحركت مؤخرة السفينة التي تبلغ حمولتها أكثر من 200 ألف طن، لتبتعد عن الضفة الغربية للقناة، بحسب هذه المواقع.

ونقلت فرانس برس عن مصدر أنه "تم تشغيل محركات السفينة وتبين سلامتها".

وجنحت سفينة الحاويات "إم في إيفرجيفن"، التي يزيد طولها عن طول 4 ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس صباح يوم الثلاثاء فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أمس الأحد إن 369 سفينة تنتظر الآن عبور القناة في الاتجاهين، وتسبّب تعطّل السفن بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن اليوم في تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار".

وقالت شركة "لويدز ليست" إنّ الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا.

وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

ومن جهته قدّر ربيع السبت الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة ما بين 12 و14 مليون دولار.