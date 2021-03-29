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ملك البحرين يستقبل حمدان بن زايد بمقر إقامته في الرباط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمقر إقامته في الرباط، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما.

 

حضر اللقاء..الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين بمملكة البحرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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