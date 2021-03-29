وفاة رئيس مدغشقر السابق ديدييه راتسيراكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس مدغشقر أندري رادزولينا، إن رئيس البلاد السابق ديدييه راتسيراكا، الذي قاد هذه الدولة لمدة 22 عاما، توفي أمس الأحد في مستشفى عسكري في مدينة أنتاناناريفو عاصمة الجزيرة.



وأضاف الرئيس الحالي، في تغريدة على "تويتر": "توفي ديدييه راتسيراكا صباح الأحد عن عمر يناهز 84 عاما. فقدت بلادنا رجلا وطنيا فذا".

من جانبها، ذكرت مجلة Jeune Afrique، أنه تم إدخال رئيس مدغشقر السابق إلى المستشفى في 22 مارس، بعد تشخيص إصابته بالإنفلونزا، وفق "روسيا اليوم".

وقال الأطباء إن حالة المريض لا تثير أي قلق، لكن صحته تدهورت فجأة ليلة الأحد. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سبب رسمي للوفاة.

شغل ديدييه راتسيراكا منصب رئيس مدغشقر مرتين: من 1975 إلى 1993 ومن 1997 إلى 2002.