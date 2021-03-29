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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن ما يزيد على 126.77 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و904831.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 548935 30256491
البرازيل 310550 12490362
الهند 161552 11971624
روسيا 224671 4510744
فرنسا 94465 4508575
المملكة المتحدة 126573 4330030
إيطاليا 107636 3512453
إسبانيا 75010 3255324
تركيا 30923 3179115
ألمانيا 75860 2762538.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27 - العراق 14177 827157
35 - الأردن 6472 582133
38 - المغرب 8798 494358
40 - لبنان 6013 455381
41 - الإمارات 1477 453069
42 - السعودية 6643 387794