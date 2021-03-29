«جلفار» تبدأ تصنيع «سينوفارم» في أبريل.. السهم يقفز 14.4%

أبوظبي: ”الخليج 365”

قالت شركة الخليج للصناعات الداوئية «جلفار» أنها أبرمت عقد تصنيع لقاح «كوفيد-19» من نوع سينوفارم، مع شركة «جي 42 ميدكيشنز.

وقفز سهم «جلفار» ملامسأ الحد الأقصى المسموح به، الاثنين، بنسبة 14.4% عند 1.43 درهم، تزامناً مع إعلان الشركة إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للقاح في أبريل/نيسان 2021. ولفتت في بيان لها على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن الأثر المالي سيظهر من العام 2021 وصاعداً.

وأطلقت الإمارات والصين، المشروع المشترك «علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات بين مجموعة «جي 42» الإماراتية، ومجموعة سينوفارم CNBG الصينية الذي تم بموجبة الإعلان عن تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح «كوفيد - 19» في دولة الإمارات بين مجموعة»جي 42" الإماراتية ومجموعة سينوفارم CNBG الصينية.

وقالت جي42 من قبل إن لديها اتفاقات تصنيع وتوزيع مع سينوفارم الصينية وتأمل في أن تزود الإمارات ودول أخرى باللقاح.