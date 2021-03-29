شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. أكثر من 12 مليار بالعام الجديد للصرف ومياه الشرب بقرى المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف، إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

ومن ضمن المشروعات المستهدفة لتحسين حياة معيشة المواطن، يأتى فى المقام الأول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى سيتم تنفيذها فى القرى التى تستهدفها المبادرة، وتنفيذ أعمال توصيل المياه للمناطق المحرومة، الأمر الذى يساهم فى النهوض بالخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة، مما سيكون له آثر إيجابى فى النواحى الصحية للمواطن.

وتستعد الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة 2021-2022 وخطة التنمية المستدامة والمستهدف تنفيذها بالعام المالى الجديد، لمجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الجارى، وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالى 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى وكانت قد استعرضت الدكتورة هالة السعيد، أبرز ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة، وتوزيع مخصصات "حياة كريمة" فى خطة عام 2021/2022، ومن بينها جاء استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بواقع 266 مشروعا باعتمادات 12.2 مليار جنيه.

وحسب تصريحات مسبقة لوزارة الإسكان، فأنه يجرى العمل لتغطية مشروعات 704 قرى مستهدفة على مستوى الجمهورية فى 24 مركزا، ومنها ما شهد تصميم وتنفيذ، وآخرى تم التعاقد والإسناد عليها، بجانب توفير الأراضى لعدد آخر من المشروعات.