بعد الظهور النتيجة.. ما هي المراحل المتبقية من تخصيص شقق سكن لكل المصريين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، نتائح الحجز للتقديم في المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) " لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي يمكن التعرف عليها من هنا..

وبعد ظهور النتيجة تساءل الحاجزين عن المراحل المتبقية من عملية التخصيص في شقق سكن لكل المصريين والتي يوضحها الخليج 365 على النحو التالي:

الخطوة التالية بعد ظهور النتيجة هي سداد الأقساط والتي تبدأ من 1 أبريل للإسكان الاجتماعي وكذلك الإسكان المتوسط، حيث يتم سداد هذه الأقساط الربع سنوية لمدة 12 قسط، بواقع قسط كل 3 أشهر.

وتختلف الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترا سيتم سداد 2100 جنيه كل قسط، والشقق الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط أيضًا، أما شقق الإسكان المتوسط سيتم سداد 10 آلاف جنيه للوحدة الـ100 مترًا، والشقة الـ110 متر يصل القسط الربع سنوى لـ 10.5 ألف جنيه، وكذلك تصل أقساط الوحدات الـ120 متر لـ11.5 ألف جنيه.

الخطوة الثانية تبدأ بنهاية سداد الأقساط وهي الاستعلام الميداني على المتقدمين، حيث يخصص صندوق الإسكان الاجتماعي عددا من المستعلمين للتأكد من المعلومات المقدمة من قبل المحاجزين مثل مكان العمل وقيمة الراتب وكذلك عنوان الإقامة.

وبعد انتهاء مرحلة الاستعلام إذا كان المتقدم منطبق للشروط يتم تحويل الملف الخاص به إلى جه التمويل، والتي بدوره يستعلم على المتقدم من الناحية الائتمانية لمعرفة هل عليه مديونية أو أي مخالفة لدى البنوك الآخرى، ثم يتم توقيع العقود وتحديد دفعة الاستلام والقسط الشهرى.

وتأتي الخطوة الأخيرة والتي تتعلق بالاستلام، بعد توقيع العقود يتم التوجه إلى جهاز المدينة الموجود بها الوحدة للمعاينة ثم الاستلام.

وأسفرت نتائج الفرز للعملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، عن مطابقة 187471 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وعدم مطابقة 88869 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وجار الانتهاء من فحص وفرز المستندات لـ27632 طلبا، لتحديد مدى مطابقتهم للشروط بشكل مبدئي.



اقرأ أيضًا:

- 3 أسابيع فرصة أخيرة.. للمرفوضين في حجز شقق سكن لكل المصريين.. كيف تقدم تظلمًا؟

- ننشر رابط تقديم طلب تظلم على نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين