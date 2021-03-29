بـ7 لغات.. 10 معلومات عن التطبيق الإلكتروني "اكتشف الإسكندرية" للترويج للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وقعت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، وممثلي الشركة المنفذة لبرمجة التطبيق، الإعلان عن التطبيق الإلكتروني "اكتشف الإسكندرية" Discover Alex، للترويج للسياحة.

ويرصد الخليج 365 10 معلومات عن التطبيق وذلك على النحو التالي:

1- يعد أول تطبيق إلكتروني سياحي شامل يتم تنفيذه بالإسكندرية لتنشيط السياحة بالمحافظة.

2- رفع التطبيق على جوجل بلاي Google play والآب ستور App stote، عقب توقيع البروتوكول

3- تحميل التطبيق من Google play بعد 15يوما، وخلال 30 يوما من التوقيع.

4- يعد التطبيق نقلة نوعية جديدة تنفذ لأول مرة بالإسكندرية بالتزامن مع ورؤية مصر 2030.

5- إطلاق التطبيق بـ7 لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية والروسية والصينية).

6- يضم التطبيق جميع المعلومات المتعلقة بالإسكندرية سواء التاريخية أو السياحية أو الأثرية.

7- يضم التطبيق قائمة بأسماء الفنادق والخرائط والرسومات، وأشهر الأماكن وأشهر الأكلات وغيرها.

8- يستطيع السائح أو الزائر للإسكندرية إيجاد كل ما يدور في خاطره من معلومات عن المدينة في التطبيق باللغة التي تناسبه.

9- يساهم التطبيق بشكل كبير في الترويج السياحي لمدينة الإسكندرية.

10- يعد التطبيق ثمرة ونتاج عمل استمر لمدة عام كامل بالتنسيق بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية والشركة المنفذة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شهد مراسم الإعلان عن التطبيق الإلكتروني "اكتشف الإسكندرية Discover Alex، وذلك بحضور محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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