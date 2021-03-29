بالفيديو.. تعويم سفينة “إيفر غيفن” الجانحة في قناة السويس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 07:58 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 29 - مارس - 2021 8:42 صباحًا

بعد ستة أيام من جنوحها ، بدأت السفينة “إيفر غيفن” بالتحرك في قناة السويس فجر الاثنين .

وقالت شركة “إنش كيب” لخدمات الشحن في تغريدة على تويتر، إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس “إيفر غيفن”، الاثنين، وإنه يجري حاليا تأمينها.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري حاليا قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.

من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر الاثنين، إنه تم “البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة”.

وأوضح ربيع أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة “بركة 1” والقاطرة “عزت عادل” بقوة شد 160 طن لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان “عبد الحميد يوسف” و”مصطفى محمود” بقوة شد 70 طن لكل منهما والقاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2.

كذلك تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولنديةAPL GUARD بقوة شد 285 طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان “تحيا مصر 1″ و”تحيا مصر 2” في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

وكانت القاطرة الهولندية APL GUARD قد وصلت مساء الأحد، ضمن فريق عمل شركة “سميت” الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.