شركة “هواوي” تطلق ساعتين ذكيتين ببرمجيات جديدة وتكنولوجيا تتبع الصحة

جدة - عبدالحي حسين - أطلقت شركة “هواوي” صنفا جديدا من الساعات الجديدة، ويتعلق الأمر بعلامة “HUAWEI Watch GT2 Pro”، و”HUAWEI Watch GT 2e “، اللتين فازتا بجوائز متعددة بفضل تصميمهما، وتوفرهما على برمجيات اللياقة البدنية الشخصية، فضلا عن تكنولوجيا تتبع الصحة، وهي الجوائز الممنوحة من لدن أفضل وسائل الإعلام المتخصصة على المستوى العالمي.

ووفق بلاغ لشركة هواوي الصينية، فقد تم تتويج ساعة “HUAWEI Watch Fit” بفضل مزجها ما بين الأسلوب الشبابي، وتتبع اللياقة البدنية بشكل شخصي، فالساعة الذكية تتوفر على مدرب مُتحرك ثلاثي الأبعاد على شاشة “ألوميد” مقاس 1.64 بوصة.

وأفاد البلاغ الصحفي أن الساعة الذكية “HUAWEI Watch Fit” استطاعت تتبع ما مجموعه 96 وضع مختلف من التدريب، كُل ذلك بالتوازي مع عملية تتبع مستويات تشبع الأوكسجين في الدم “SpO2″، ومعرفة معدل دقات قلب المستخدمين، وساعات النوم والاستيقاظ.

ومنحت Android Autorithy جائزة “اختيار المحررين” لساعة “HUAWEI Watch Fit”، في حين أن وسائل الإعلام الشهيرة على غرار Tripadvisor، وT3، وTrustedReviews أشادت بالمواصفات الدينامية، التي تتميز بها الساعة الذكية، والأداء الاستثنائي الذي تُقدمه للمستخدمين.

وأضاف بلاغ الشركة أن موقع Tripadvisor للسفر، وصف الساعة الذكية “HUAWEI Watch Fit” بكونها سهلة الارتداء وأنيقة في الوقت ذاته، وتُقدم للمستخدمين قدرات قوية فيما يخص تتبع اللياقة البدنية، وعمر البطارية، الذي يمتد إلى ساعات طويلة، فضلا عن المدرب الشخصي الافتراضي، المدمج، وكُلها مميزات تجعل الساعة تبرز بشكل واحد وسط الكم الهائل من الساعات الذكية الموجودة في السوق”.

وتعتبر الشركة الساعة الذكية الجديدة ” HUAWEI Watch GT2 Pro ” أفضل ساعة من حيث القدرات، والوظائف المُتطورة، التي تُقدمها الشركة الصينية الرائدة على المستوى العالمي في كُل ما يخص الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

وانطلاقا من نهاية مارس الجاري، سيتم عرض هذه المنتجات، وغيرها، بأسعار جد مناسبة ضمن العروض الاستثنائية، التي تُقدمها هواوي لزبائنها.

وأوضحت “هواوي” أنه خلال الفترة، الممتدة ما بين 25 مارس و8 أبريل المقبل، يستطيع عُشاق العلامة شراء أفضل المنتجات الذكية ذات التقنية العالية بأسعار منخفضة عبر متجر هواوي “HuaweiMall” الإلكتروني، الذي يتم به عرض مختلف المنتجات الرسمية الآمنة، أو بشكل مباشر من المحلات الموجودة على سبيل المثال في الدارالبيضاء بكل من المركب التجاري موروكومول، أو المحل الموجود على مستوى شارع الزرقطوني.

وسيتم في هذا الصدد عرض ساعة HUAWEI Watch GT 2 Pro، والسماعات اللاسلكية HUAWEI Freebuds Pro” بسعر 4399 درهما عوض 4598 درهما، إلى جانب سماعات HUAWEI Freebuds 3i بسعر 859 عوض 1049 درهما، وهي السماعات، التي تضمن للمستخدمين تجربة استماع غامرة، واستثنائية.

وإلى جانب كُل العروض الاستثنائية المذكورة، نجد هاتف HUAWEI Nova 7i، والساعة الذكية “HUAWEI watch Fit” بسعر 3199 درهما عوض 3348 درهما، مع الحصول مجانا على بنك طاقة هواوي.

ومن ميزات هاتف HUAWEI Nova 7i أنه مجهز بأربع مستشعرات في الخلف مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، ويُعد الرفيق المثالي لتوثيق الذكريات، سواء الصُور الواسعة، أو القريبة جدا.