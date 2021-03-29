أمن طنجة يفتح تحقيقا بشأن “منشورات توبيخ” الآباء والأمهات بداعي “تبرج بناتهن

جدة - عبدالحي حسين - فتحت عناصر الأمن، اليوم الأحد، تحقيقا بشأن انتشار منشورات مثيرة للجدل “توبخ” الآباء والأمهات بداعي “تبرج بناتهم”، تحت اشراف النيابة العامة.

وحسب مصدر مطلع، فإن عناصر الامن قد شرعت في تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، المقابلة بمكان وضع الملصقات وسط المدينة.

وانتشرت في شوارع طنجة، صباح اليوم الأحد، ملصقات مثيرة للجدل، تتضمن “توبيخا للآباء الذين يسمحون لبناتهم بالتبرج” وفقا لما جاء في المنشور.

وأثارت المنشورات المذكورة استياءا كبيرا، رصد على منصات التواصل الإجتماعي، مع مطالب بالتحقيق في الموضوع والكشف عمن يقف وراء هذه المنشورات التي اعتبرت داعشية.