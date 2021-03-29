كبار أوربا يحققون الانتصار في ثاني جولات تصفيات المونديال

جدة - عبدالحي حسين -

خاضت منتخبات ألمانيا، وإنجلترا، وإيطاليا، وإسبانيا، اليوم الأحد، مباراياتها في ثاني جولات تصفيات كأس العالم قطر 2022، في القارة الأوربية، إذ حققت كلها نتائج إيجابية، بعض تواضع أغلبها في الجولة الأولى.

وتمكن منتخب إسبانيا من الفوز على جورجيا بهدفين لهدف، حيث كانت هذه الأخيرة السباقة للتهديف عند الدقيقة 44 عن طريق اللاعب كفاراتسخيليا، إلا أن رفقاء موراتا تمكنوا من تعديل النتيجة مع بداية الجولة الثانية، عبر اللاعب فيران توريس، بينما تكفل أولمو بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده لأربع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، في انتظار إجراء باقي المباريات.

وعن المجموعة التاسعة، واصل المنتخب الإنجليزي عروضه الجيدة، بعد الفوز على سان مارينو بخماسية في الجولة الأولى، تمكن من تحقيق الفوز على ألبانيا بهدفين نظيفين ،سجلهما كل من هاري كين، وماسون مونت، ليرفع بذلك الإنجليز رصيدهم لست نقاط في صدارة المجموعة.

وفي مباراة أخرى، فازت ألمانيا على المنتخب الروماني بهدف نظيف، سجله سيرج جنابري في الدقيقة 16، رافعا رصيد منتخبه لست نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا.

وسار منتخب إيطاليا على منوال المنتخبات الأخرى، بعدما تمكن من الفوز على بلغاريا بهدفين نظيفين، من توقيع بيلوتي من ضربة جزاء في الدقيقة 43 ولوكاتيلي عند الدقيقة 82، ليرفع بذلك النيراتزوري رصيده لست نقاط في صدارة المجموعة.