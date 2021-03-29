شركة إنش كيب تعلن إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

وكانت ادارة قناة السويس قد ذكرت في بيان في وقت سابق أنها استأنفت عمليات قطر السفينة.وكانت فرق الإنقاذ في قناة السويس كثفت جهود التكريك والحفر يوم الأحد لتعويم السفينة الجانحة.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان العمل يجري حاليا على توسيع نطاق التكريك والحفر بمنطقة مقدمة السفينة بإزالة جوانب القناة بتلك المنطقة والتكريك للوصول بها إلى عمق 18 مترا لتسهيل عملية تعويم السفينة.



وقالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) التي تتولي الإدارة الفنية للسفينة إن قاطرة متخصصة مسجلة في هولندا وصلت وستنضم إلى جهود تعويم السفينة مساء الأحد.