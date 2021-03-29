بعد إعادة تعويمها.. تشغيل محركات "إيفر جيفن" ووجهة مؤقتة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مطلع بقطاع الشحن، الإثنين، إن سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس "إيفر جيفن" قد أعيد تعويمها بشكل شبه كامل وإنها ستخضع لفحص مبدئي قبل تحركها.

ونقلت رويترز عن مصدر بالقناة، لم تسمه، إنه جرى تشغيل محركات السفينة وإن الاستعدادات جارية لإبحارها إلى منطقة البحيرات.

ووفق رويترز فإن سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس قد استقامت في الممر المائي وعادت إلى "مسارها الطبيعي".وفي وقت سابق، أعلنت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن، الإثنين، أنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر جيفن".وذكرت "إنشكيب" للخدمات البحرية، في تغريدة على تويتر، أن عمليات إعادة تعويم السفينة نجحت في الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي وأنه يجري حاليا تأمينها.كما غيرت خدمة "فيسل فايندر" لتعقب السفن وضع السفينة بموقعها الإلكتروني إلى‭ ‬"جارية" .وفجر اليوم الإثنين، بدأت مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بقناة السويس بواسطة 10 قاطرات عملاقة.ونقلت بوابة صحيفة "الأهرام" المصرية (حكومية) عن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه بدأت فجر اليوم مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربع اتجاهات مختلفة.وأوضح رئيس الهيئة أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة "بركة ١ "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طن لكل منهما.فيما قامت 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتين الجديدتين "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد 70 طنا لكل منهما والقاطرتين بورسعيد 1 وبورسعيد 2.كما عملت قاطرتان على شد مؤخرة السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد 285 طنا، والقاطرة ماراديف، وتشاركت القاطرتان "تحيا مصر 1 "و"تحيا مصر 2" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.يذكر أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت، مساء الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.والثلاثاء الماضي، جنحت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، البالغ طولها 400 متر وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طن في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي تمر عبره أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.وتوفر قناة السويس ، التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، أقصر طريق للشحن بين آسيا وأوروبا.