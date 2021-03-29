بدء مناورات الشد لتعويم السفينة الجانحة.. 10 قاطرات عملاقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت، فجر الإثنين، مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بقناة السويس بواسطة 10 قاطرات عملاقة.

ونقلت بوابة صحيفة "الأهرام" المصرية (حكومية) عن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه بدأت فجر اليوم مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بواسطة ١٠ قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربع اتجاهات مختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة "بركة ١ "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد ١٦٠ طن لكل منهما.

فيما تقوم ٤ قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتين الجديدتين "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد ٧٠ طن لكل منهما والقاطرتين بورسعيد ١ وبورسعيد ٢.

كما تعمل قاطرتان على شد مؤخرة السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر١ "و"تحيا مصر ٢" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

يذكر أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت، مساء الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

والثلاثاء الماضي، جنحت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، البالغ طولها 400 متر وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طن في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي تمر عبره أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.

وتخوض السلطات المصرية سباقا مع الزمن لتعويم حاملة الحاويات الضخمة الجانحة التي تعطل حركة الملاحة في الممر المائي الدولي لليوم السادس على التوالي مع كل ما يسببه ذلك من خسائر اقتصادية هائلة.