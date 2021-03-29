صحف: اختطاف 8 عمال مصريين غرب ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت صحف محلية ليبية، الأحد، عن اختطاف 8 عمال مصريين في مدينة بني وليد كانوا قادمين من زليتن (غرب).

ونقلت الصحف عن مصادر أمنية، لم تسمها، أن العمال المصريين الثمانية كانوا يستقلون سيارة مرسيدس خلال مرورهم بضواحي بني وليد وتعرضوا لعملية سطو مسلح.

وأشارت المصادر إلى أن مجهولين مسلحين اعترضوا السيارة التي كانت تقل العمال المصريين وقاموا باختطافهم وسرقة السيارة.

ولفتت إلى أن المسلحين كانوا يستقلون مركبة نوع "سامسونج" بيضاء اللون ومعتمة واختطفوا المصريين وسرقوا السيارة بعد إنزال سائقها بقوة السلاح ويدعي “امحمد محمد الزكار” من سكان مدينة زليتن.

ولم يصدر بيان رسمي ليبي أو مصري حول ما نشرته الصحف حتى الساعة 22:55 ت.غ.

والحادثة ليست الأولى خلال الأعوام الأخيرة، خاصة في مناطق سيطرة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، جراء الفوضى الأمنية التي تقع فيها غرب البلاد، التي يعتمد فيها تنظيم الإخوان الإرهابي على عمليات السطو والنهب لتوفير مصادر للتمويل.

وتقوم مليشيات غرب ليبيا بعمليات إجرامية نوعية، من بينها خطف رعايا أجانب لطلب الفدية، أو ممارسة الابتزاز السياسي، والتفاوض على خروج آمن للمليشيات دون عقاب على جرائمها السابقة، في حال التوصل لحل سياسي يسمح بإخراجها.

يأتي ذلك، فيما أعلنت السفارة الليبية في القاهرة في وقت سابق أن اتفاقا بشأن تسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا تم التوصل إليه، عقب اجتماع بين مسؤولين من وزارة العمل الليبية، ونظيرتها المصرية.