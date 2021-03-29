شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المعارضة التركية تتحرك ضد "فشل أردوغان" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تعتزم المعارضة التركية التحقيق في قرارات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان المتعلقة بتغيير محافظ البنك المركزي والانسحاب من اتفاقية إسطنبول.



وطالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات التغييرات المتكررة لرؤساء البنك المركزي، والخسارة الفادحة التي تكبدها الاقتصاد جراء ذلك.

جاء ذلك بحسب مقترح يتمسك بفتح تحقيق في الأمر تقدم به للبرلمان غورسَل تكين، نائب مدينة إسطنبول عن الحزب المذكور، وفق ما ذكرته صحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وقال تكين في مقترحه: إن "تغيير 3 رؤساء للبنك المركزي خلال 20 شهرًا تسبب في ارتفاع سعر الصرف".

وشدد على "ضرورة تحديد هوية المستفيدين من قرار الإطاحة بمحافظ البنك، ناجي أغبال، الذين اشتروا العملات الأجنبية من السوق قبل صدور القرار بساعات، وكانوا على علم به".

بدوره أكد باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن حزبه سيطلق إجراءات جماعية لرفع دعوى في مجلس الدولة ضد القرار الرئاسي، الخاص بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المعارض باباجان، ونقلتها الصحيفة نفسها، والتي أكد فيها أنهم سيقومون في الوقت نفسه بجمع التوقيعات في جميع أنحاء تركيا من أجل التراجع عن الانسحاب من الاتفاقية.

على الصعيد ذاته، انتقد أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل"، رئيس الوزراء الأسبق، السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، محملًا أردوغان مسؤولية انهيار الليرة وارتفاع معدلات التضخم.

وقال خلال فعالية لحزبه: "سيدي الرئيس، لقد قمت شخصيًا بتنفيذ العملية الخاصة باقتصاد هذا البلد في الأيام الأربعة الماضية، أنت وفريقك تشكلون لوبي الفائدة".

وأوضح أن "قرار منتصف الليل الخاص بتغيير محافظ البنك المركزي، أدى إلى نشاط في الأسواق الآسيوية بشكل غير مريح، وفقدت الليرة التركية 10 % من قيمتها".

وتابع:" مخاطر الديون زادت بالنسبة للبلاد بسبب هذه السياسات الخاطئة، إننا ندفع المزيد من الفوائد، لقد أصبحت تركيا في المركز السابع بين 190 دولة في ترتيب الدول الأكثر فائدة في العالم. على أي أساس نخطط أن نكون ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم؟".

وشدد على أن "تركيا تواجه أكبر الهجمات التي تأتي من داخل السلطة في أنقرة اليوم، كل أنواع الحظر والفساد والفقر تأتي من حكومة ابتلي بها هذا البلد، لم يطلب أحد تغيير ناجي أغبال، لقد فعلوا ذلك بأنفسهم، لا يمكن التضحية بقوت الأمة من أجل فسادكم".

وفجر السبت الماضي، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا قرارين رئاسيين موقعين من أردوغان، بإقالة محافظ البنك المركزي، واتفاقية إسطنبول.

قرار الانسحاب من الاتفاقية المذكورة تسبب في موجة غضب عارمة بكافة أنحاء تركيا، فضلًا عن أن إقالة محافظ البنك المركزي أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية الليرة بشكل كبير أمام الدولار وغيره من العملات الأجنبية الأخرى.

كما أن القرارين قوبلا برفض شديد من قادة المعارضة في البلاد الذين طالبوا النظام باحترام قواعد العملية الديمقراطية، وعدم الانفراد بصلاحيات اتخاذ القرارات، لا سيما تلك المتعلقة بأمور مصيرية بالنسبة للوضع الاقتصادي الراهن