أول صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت هند فتحى، المتحدث الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، صورة لبدء تحرك السفينة الجانحة بقناة السويس، منذ قليل.

وأكدت وكالة رويترز نقلاً عن شركة لخدمات الشحن قولها إنه تم تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وفق نبأ عاجل نشرته سكاي نيوز عربية.

وكثفت فرق الإنقاذ في قناة السويس جهود التكريك والقطر لتعويم سفينة حاويات ضخمة تسد الممر المائي المزدحم.

وقال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، في تصريحات صحفية أمس الأحد، أنه من المتوقع تعويم السفينة الجانحة خلال ساعات.