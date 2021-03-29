حدث ليلاً| توقعات بزيادة أسعار البنزين.. وانتهاء أزمة السفينة الجانحة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

37 وفاة.. الصحة تصدر بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 153175 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

غضب بسبب قطاري سوهاج وتغليظ عقوبة الختان.. ماذا حدث في البرلمان الأحد؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، حالة من الغضب تجاه الحكومة بسبب حادثة قطاري سوهاج، كما شهدت الجلسة الموافقة على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأحكام القطن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نجل الحاجة سمرة الناجية من حادث قطار سوهاج: "إزاي هطردها من البيت.. ضميري مايسمحش بكدا"

علق ياسر جمال نجل السيدة الناجية سمرة الراوي من حادث قطار سوهاج، التي ذكرت أن نجلها قام بطردها من المنزل قبل استقلالها للقطار.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خبير بحري: هيئة قناة السويس حررت محضرا بأضرار جنوح السفينة

قال اللواء بحري نادر درويش، الخبير البحري بالحوادث الدولية، إن وسائل النقل تمثل أهمية كبيرة في التجارة العالمية وإن النقل البحري أثبت فاعليته كأرخص وسيلة نقل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"خطأ قبطان وليس مرشد".. مميش: أزمة سفينة قناة السويس تنتهي خلال ساعات

قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، ورئيس هيئة قناة السويس السابق، إن أزمة جنوح السفينة البنمية سيتم حلها خلال الساعات المقبلة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وصول القاطرة الهولندية إلى قناة السويس للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة

أعلنت هند فتحي المتحدث الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وصول القاطرة الهولندية ALP GUARD، والتي تعد من أكبر القاطرات العالمية على مستوى وذلك بهدف المساعدة في تحريك السفينة الجانحة بالقناة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مساعد وزير الطيران: لا صحة لما يتداول عن حدوث حريق بمطار القاهرة

نفى باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني، ما تردد عن حدوث حريق في مطار القاهرة الدولي، لافتًا إلى أن ما نشر في هذا الصدد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تركي آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطاري سوهاج

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث قطار سوهاج.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصدر حكومي: مراجعة أسعار البنزين الأسبوع المقبل وتوقعات بالزيادة

قال مصدر حكومي إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الثالث من العام الحالي (أبريل – يونيو)، خلال الأسبوع المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مستشارة سابقة بالبيت الأبيض: تلقيت اتصالاً هاتفيًا غير مريح من ترامب بسبب كورونا

كشفت ديبورا بيركس المستشارة الطبية السابقة للحكومة الأمريكية، عن تعرضها لغضب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد تصريحات أدلت بها عن جائحة كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ولي العهد السعودي يناقش مع العاهل البحريني مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وجرى خلال الاتصال بحث ما تضمنه إعلان ولي العهد السعودي، حول قرب إطلاق المملكة لكل من مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

للتفاصيل.. اضغط هنا

رويترز: تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

نقلت وكالة رويترز عن شركة لخدمات الشحن قولها إنه تم تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وفق نبأ عاجل نشرته سكاي نيوز عربية.

للتفاصيل.. اضغط هنا