​​برلماني: طلب إحاطة لوزير الآثار بشأن ترميم قصر "عمر طوسون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تقدم النائب محمد عبدالرحمن راضي، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، بطلب إحاطة لرئيس المجلس موجهًا إلى وزير الآثار بشأن ترميم قصر عمر طوسون بروض الفرج، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال راضي في بيان له الأحد، إن طلب الإحاطة بشأن أسباب عدم ترميم قصر عمر طوسون الكائن بحي روض الفرج والمسجل كأثر إسلامي، وعدم قيام الوزارة بدراسته كترميم، حيث أن يد الإهمال وصلت إليه على مدار سنوات من خلال الحرائق المتكررة بالقصر الناتجة عن القامة المتراكمة وضياع مساحة القصر الذي تبلغ حوالي 7000 متر، وأصبحت الآن 3000 متر بعد استقطاع جزء من مساحته واستخدمها (3) مدارس للتعليم على مر العصور.

وعقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعها الأحد وحضر عن الآثار رئيس المجلس الأعلى للآثار، وهاجم أعضاء اللجنة الإهمال المتعمد وأوصت اللجنة بما يلي:

1- سرعة إصدار الدراسة الهندسية لترميم الأثر قبل 30/6/2021 على أن يتم إدراجه في خطة ترميم الآثار للعام المالي الجديد.

2- سرعة توفير وسائل الحماية المدنية للقصر حفاظًا على قيمته التاريخية حيث أن وزير الآثار وجه في 9/2/2021 وجه بتوفير وسائل الحماية المدنية إلا أنه لم يتم شيئ.

3- عمل حصر للقصور المهملة مثل عمل عمر طوسون لكي يتم ترميمها حفاظًا عليها.