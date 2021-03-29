فرنسا ترشّح خبز "الباغيت" إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

اسماعيل عبد الحي - قررت فرنسا ترشيح خبز "الباغيت" الشهير إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، وفق ما أفادت به وزارة الثقافة التي كان أمامها لغاية 31 مارس لتقديم ملفها. ويعود القرار النهائي لمنظمة اليونسكو التي لن تحسم موقفها قبل خريف 2022.

وأكدت وزارة الثقافة لوكالة الأنباء الفرنسية معلومة نشرتها صحيفة "لو باريزيان" التي أشارت إلى أن وزيرة الثقافة روزلين باشلو حسمت الترشيح لمصلحة خبز "الباغيت"، مغلّبة هذا الخيار على السقوف الباريسية المصنوعة من الزنك وعيد تقليدي للكرمة في شرق البلاد.

وقالت الوزيرة باشلو في بيان "إذا ما تكلل هذا الترشيح الوطني بالنجاح أمام اليونسكو، سيتيح إدراج هذا العنصر بالدفع نحو الإدراك بأن ممارسة غذائية من الحياة اليومية يتشاركها أكبر عدد من الناس" تشكل" تراثا قائما بذاته".

فرانس 24