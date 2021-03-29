شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. «ميركل» تشدد على الإجراءات الصارمة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضغطت المستشارة أنجيلا ميركل على الولايات الألمانية أمس الأحد، لتكثيف الجهود للحد من وتيرة الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا، وأثارت إمكانية فرض حظر تجول في محاولة للسيطرة على موجة ثالثة.

وقالت ميركل في ظهور نادر في برنامج آن ويل الذي تبثه محطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية "لدينا مكابح الطوارئ الخاصة بنا... لسوء الحظ لا يتم احترامها في كل مكان. آمل أن يكون هناك بعض التفكير في هذا الأمر".

وقالت ميركل، إنه إذا لم تبدأ الولايات في تنفيذ الإجراءات بالجدية المناسبة في "المستقبل المنظور للغاية"، فسيتعين عليها التفكير في الخطوات التي يمكن اتخاذها على مستوى البلاد.

وذكرت ميركل، أن أحد الخيارات سيكون تعديل قانون الحماية من العدوى، لينص على ما ينبغي أن يحدث في ظل سيناريوهات محددة، مضيفة أن الحكومة والولايات ملزمة باحتواء العدوى، موضحة أنها غير مقتنعة بأن الإجراءات التي جرى اتخاذها حتى الآن، كافية لكسر الموجة الثالثة من الوباء.

وشددت ميركل أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد، قائلة: "لدينا احتمالات فرض قيود على الخروج، والمزيد من القيود على الاختلاط، والمزيد من (الالتزام) بوضع الكمامات، فضلا عن إستراتيجيات للفحص في جميع الأماكن: مرتان أسبوعيا في المدارس ويشمل كل (قطاعات) الاقتصاد".