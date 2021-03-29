شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 384 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت 384 إصابة جديدة بكوفيد19، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 102141.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد شهدت 4 وفيات جديدة بكوفيد19، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1726.

وتعافى 269 شخصا من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 94124، فيما ارتفع إجمالي من تم تطعيمهم منذ بداية حملة التلقيح في 26 شباط/فبراير الماضي، إلى 793966 شخصا.