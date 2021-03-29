شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. إصابة 20 شخصا في حريق هائل بمصفاة نفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب انفجار كبير، في اندلاع حريق هائل في مصفاة لتكرير النفط، وقع في مقاطعة ويست جاوة بإندونيسيا اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة 20 شخصًا، وفقا لتقارير رسمية وإعلامية.

وقالت "نينا أوجستينا" رئيسة المنطقة، إن الحريق أدى إلى إجلاء ما يقرب من

ألف شخص، يقطنون بالقرب من مصفاة بالونجان في إندرامايو، مضيفة: "النيران بدأت تخمد".

وأفاد موقع "ريبوبليكا" الإخباري، نقلاً عن رئيس وكالة الحماية المدنية

المحلية، بأن 20 شخصًا أصيبوا بجروح، بينهم خمسة إصابتهم خطيرة.

وأوضح مسؤول محلي في إدارة الإطفاء، أن الحريق ربما نتج عن صاعقة برق، بينما ذكر موقع "أي نيوز" الاخباري على الانترنت عن المسؤول قوله "وقع

انفجار، كانت السماء تمطر ويصاحبها رعد".