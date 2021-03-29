مهاب مميش يكشف موعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، موعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة.

وقال مميش، خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "MBC مصر": "نبشركم بالخير.. أزمة السفينة ستحل اليوم أو غدا".



أوضح أن الهيئة تقوم بإجراءات عملية للوصول إلى النتائج المرجوة خلال الساعات المقبلة.



وأشار إلى أن هيئة قناة السويس تقوم بدورها تماما ومعها طاقم إنقاذ من هولندا، حيث تجري حاليا جهود وإجراءات تعتمد على المد والجزر وسرعة التيار في المنطقة والتكريك أسفل السفينة، وكل هذا يتم في وقت واحد.. والنتائج مبشرة".

ولفت إلى أن القناة لها وضعها العالمي، وستتم الاستفادة من التجربة الحالية لكي لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى.

ونوه إلى أن القناة لم تغلق منذ عام ١٩٦٧ وهو ما يدل على أن الإرشاد والملاحة على أعلى مستوى.

والثلاثاء الماضي، جنحت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، البالغ طولها 400 متر وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طن في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي تمر عبره أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.

وتخوض السلطات المصرية سباقا مع الزمن لتعويم حاملة الحاويات الضخمة الجانحة التي تعطل حركة الملاحة في الممر المائي الدولي لليوم السادس على التوالي مع كل ما يسببه ذلك من خسائر اقتصادية هائلة.