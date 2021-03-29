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خلال قيادتها السيارة.. سيدة تصطدم بأحد المحال التجارية في دمياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
شهدت منطقة ميدان سرور في مدينة دمياط، واقعة مؤسفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إذ فوجىء عدد من أصحاب المحال التجارية بسيارة تقودها سيدة تصطدم بأحد المحلات المتخصصة في بيع الملابس.
وسارع المارة في محاولة لإنقاذ الموقف، وتبين عدم وجود إصابات، وأخطرت قوات الأمن بالواقعة.
وقال شهود عيان، إن السيدة فشلت في التحكم في عجلة القيادة خلال سيرها، فانحرفت منها السيارة واصطدمت بأحد المحال، وسط ذعر المارة من هول الموقف.
وجار تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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