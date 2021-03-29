3 أنشطة لمركز الملك سلمان للإغاثة

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة، في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ 4234 مستفيداً خلال المدة من 11 حتى 17 مارس 2021، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث راجع عيادة الباطنية 1668 فرداً، وقسم الطوارئ 1036 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 316 مستفيداً، وعيادة التغذية العلاجية لـ 76 فرداً، وعيادة التحصين 15 شخصا، وعيادة الأطفال 177 مراجعا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 237 مستفيداً، وقسم علاج الإصابات 362 شخصاً، والإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 342 فرداً.

كما أجري الفحص المخبري لـ 2321 مريضاً، وراجع الصيدلية 2213 مراجعاً، وقسم الرعاية الصحية 1612 شخصاً، وقسم التنويم 22 شخصاً، فيما قدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ 9 حالات، وقسم نقل الدم لـ 17 حالة، وراجع قسم التوليد 16 مراجعاً.

مركز للغسيل الكلوي

واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة، في محافظة المهرة، تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقام المركز خلال المدة من 13 حتى 18 مارس 2021، باستقبال 50 مريضا منهم 35 حصلوا على 81 جلسة غسيل كلوي، وجلسة واحدة إسعافية، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 72 % والإناث 28 %، بينما بلغت نسبة المقيمين 88 % والنازحين 8 % واللاجئين 4 %، فيما أجري 619 تحليلا مخبريا، فيما راجع عيادة أمراض الكلى 15 مريضا.

خدمات طبية

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الماضي خدماتها الطبية لـ 1898 لاجئًا، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن. وقد استقبلت عيادات الطب العام 574 مريضا تمت معاينتهم، وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 125 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 360 مريضا، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 153 مريضا، وراجع 117 مريضا عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 255 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 119 صورة أشعة لـ74 مراجعا، و584 فحصا مخبريا لـ 183 مراجعا، كما تم إعطاء 119 لقاحا في عيادة المطاعيم لـ43 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 8 مرضى، و6 حالات في عيادة التغذية، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 1217 وصفة طبية.