الأردن يخصص 2.4 مليار دولار للأزمة السورية

ويأتي إطلاق الحكومة لخطة استجابة للأزمة السورية، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر بروكسل الخامس، الذي يعقد بشكل افتراضي، حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، لحشد الدعم للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها، والمجتمعات المضيفة في دول مجاورة. ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، ويبلغ عدد المسجلين في مفوضية الأمم المتحدة نحو 664 ألف لاجئ.
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