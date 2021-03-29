القضاء على 11 من حركة الشباب الإرهابية

قضى الجيش الصومالي على 11 عنصرا من حركة «الشباب» الإرهابية في منطقة «بولا حاجي» الواقعة في إقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة الصومالية مقديشو. وأوضحت قيادة القوات الصومالية -وفق وكالة الأنباء الصومالية- أنها تمكنت خلال العملية من القضاء على المسؤول عن المتفجرات والأحزمة الناسفة في الإقليم و10 آخرين من حراسه. مما يذكر أن الجيش الصومالي يقوم منذ أكثر من 10 سنوات بعمليات مشتركة مع قوات حفظ السلام الإفريقية للقضاء على عناصر الحركة الإرهابية.



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