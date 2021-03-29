غياب ترمب سبب تراجع المعلومات المضللة

وقال خبراء إن تراجع الأكاذيب السياسية عائد إلى التحول في دورة الأخبار أكثر منه إلى تغير جوهري في كيفية نشر الناس للمعلومات غير الدقيقة. لكن «أهم عنصر منفرد كان إبعاد دونالد ترمب عن المنصات الإعلامية»، حسبما قال راسيل مورهيد المؤلف المشارك في كتاب «الكثير من الناس يقولون» وهو العنوان الذي يشير إلى أحد أشهر التعابير التي يستخدمها ترامب حين يبدأ الترويج لنظرياته غير المثبتة. وأفاد مورهيد وكالة فرانس برس أن الأمر «أزال عاصفة يومية من المعلومات المضللة من البيئة» السياسية. وتابع «عدم التعرض للقصف (الإعلامي) يساعد أجهزة المناعة ضد التضليل الإعلامي لدى الناس على إعادة ضبط نفسها والتعافي».
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