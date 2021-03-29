الإمارات: استهداف «الحوثيين» للسعودية تحدٍّ سافرٍ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات «الحوثي» الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة «الحوثي» يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكانت وسائل إعلام رسمية سعودية أفادت بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن، دمر زورقين ملغومين كانت الميليشيات، المدعومة من إيران، تخطط لاستخدامهما في هجوم «وشيك» ينطلق من ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

وقال التحالف، في بيانات منفصلة: «إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة ملغومة أُطلقت باتجاه جنوب المملكة، بما في ذلك مدينة خميس مشيط».

وأضاف: «إن ميليشيات الحوثي مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية»، مشيراً إلى «أنه يأخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من أي اعتداء إرهابي».

من جانبها، دانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن البحرين مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الآثمة، التي تتعارض مع النوايا المخلصة للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سلمي شامل وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية حفاظًا على مصالح الشعب اليمني الشقيق.

إلى ذلك، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين بشدة، استمرار ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكداً تأييده لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.