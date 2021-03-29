استقالة رئيس الوزراء السلوفاكي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي ايجور ماتوفيتش، اليوم الأحد، استقالته على نحو مفاجئ.

وأوضح ماتوفيتش أن وزير ماليته ادوارد هيجر سيتولى رئاسة الحكومة مكانه فيما سيتولى هو حقيبة المالية.

وجاء التغيير بعد مشاورات لزعماء ثلاثة أحزاب من الأحزاب الأربعة التي يتألف منها الائتلاف الحاكم في البلاد.

ولم تُحْسَم موافقة الحزب الليبرالي (الحرية والتضامن) على هذا التغيير هذا المساء بعد، حيث كان رئيسه ريتشارد سوليك قد استقال يوم الثلاثاء الماضي من منصبه كوزير للاقتصاد ونائب لرئيس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الثلاثة الأخرى تمتلك أغلبية بسيطة داخل البرلمان من دون الحزب الليبرالي.

وكان الائتلاف الحاكم قد وقع في أزمة خطيرة بسبب الخلاف حول سياسة كورونا.



