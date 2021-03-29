شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يفضح جرائم الجيش الميانماري ويؤكد فرض عقوبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد، عنف الجيش في ميانمار بأنه "فظيع للغاية" مؤكدا أن واشنطن تعمل على فرض عقوبات.

وقال "بايدن" في تصريحات، نقلها صحفيون، إن الوضع في ميانمار، التي تشهد احتجاجات شبه يومية منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير، "مروع".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد بفرض عقوبات، قال بايدن "نحن نعمل على ذلك الآن".

وأفادت الأنباء بأن أمس الأول السبت، الذي يصادف يوم القوات المسلحة في

ميانمار، كان أكثر أيام العنف دموية حتى الآن، حيث خلف 114 قتيلاً.