شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على أم وابنتها مقتولتين في سيارة بالنمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثر السلطات النمساوية على أم وابنتها (4 أعوام) مقتولتين بالرصاص في سيارة في غابة بالنمسا أمس الأحد. وقال متحدث إن الشرطة تحقق في جريمة عنيفة.

وتوجه الشريك السابق للمرأة البالغ من العمر 29 عامًا والذي تم البحث عنه للاستجواب لاحقًا إلى مركز الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن عملية استجوابه لا تزال تجري.

وتردد أن الرجل هو والد الطفلة، إلا أن الشرطة لم تؤكد ذلك في البداية.

وأضافت الشرطة أن صيادا اكتشف السيارة على طريق ترابي في مستلباخ (60 كيلومترا) شمال فيينا.