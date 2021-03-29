شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف خسائر الجماعات الإرهابية فى المنطقة والسبب "إرهابيين الغرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب، أن الصراع فى سوريا والعراق منذ عام 2011، شهد أعداداً غير مسبوقة من الغربيين الذين يسافرون إلى المنطقة لدعم المنظمات الإرهابية، ما يسمى بالمقاتلين الأجانب، ومع ذلك، فمنذ عام 2015، ومع الخسائر المالية والإقليمية التى تكبدها تنظيم داعش، تتضاءل أعداد المقاتلين الأجانب للدول أوروبا الغربية ويعود الكثيرون إلى بلدانهم الأصلية، ونتيجة لذلك، تتصارع العديد من الدول الأوروبية بينها “بريطانيا” حول كيفية إدارة التهديدات الأمنية المحتملة الناجمة عن عودة المقاتلين الأجانب على نحو أفضل.

الدراسة أكدت أن هناك ما يقرب من 5000 مواطن أوروبى سافروا إلى العراق وسوريا كـ“مقاتلين أجانب”، منهم ما يقرب من 800 بريطاني، ومن بين هؤلاء، تشكل النساء والأطفال 20 % تقريبا، مؤكدة أنه قد يواجه مقاتلو داعش البريطانيين المحاكمة في الداخل السوري، وخاصة أن بريطانيا جددت تأكيدها على عدم رغبتها استقبال مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بحجة أنهم يجب أن يحاكموا فى البلدان التي ارتكبوا فيها الجرائم.