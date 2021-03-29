محمد الفلاح - توقيع شجاع بين الحلو والبرهان.. تمسك بالسلام في السودان

الإثنين 29 مارس 2021

شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، على أهمية تحقيق السلام في البلاد.



وقال خلال مراسم التوقيع على إعلان مبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية شمال، برئاسة عبد العزيز الحلو: "سنقاتل من أجل تحقيق وحماية هذا السلام".

كما أضاف أن هذا التوقيع هو بداية حقيقة إلى التغيير الذي سيقود إلى سلام يصنع بلادا للجميع. وأكد أن الشعب السوداني أمة واحدة.. وهمه واحد هو السلام.

من جهته، شكر الحلو البرهان على موقفه الذي وصفه بالشجاع، بعد التوقيع على هذا الإعلان.

من جهته، شدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو على أن إعلان المبادئ الموقع بجوبا خطوة للأمام في مسار السلام.

التنوع العرقي والديني

يأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات عقدت خلال الشهر الجاري تحت رعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

ووفقاً لنص إعلان المبادئ، اتفق البرهان والحلو على توطيد سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه، كما أقر الطرفان بالتنوع العرقي والديني والثقافي لسكان البلاد.

كما نصت مسودة الاتفاق بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية على "حياد" الدولة في الشؤون الدينية ودمج مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجيش السوداني بنهاية الفترة الانتقالية.

يذكر أنه من المنتظر أن تُستأنف المفاوضات خلال الفترة المقبلة في جوبا للوصول لاتفاق سلام شامل.

أتى ذلك، بعد أن وقعت الحكومة والجبهة الثورية السودانية التي تضم أربع حركات مسلّحة في أغسطس الماضي اتفاق سلام تاريخياً بعد 17 عاما من القتال والانقسام، إلا أن الحركة الشعبية شمال لم تكن من بين الموقعين في حينه.