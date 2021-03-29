شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 20 قتيلاً حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، الأحد، مقتل عدة عناصر من ميليشيا الحوثيين الإرهابية، إثر استهداف مواقع لها بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر”، أن “قوات الجيش استهدفت صباح اليوم، تجمعاً لعربات تابعة للحوثيين في جبهة الأحَكوم جنوبي تعز، ما أدى إلى تدميرها ومقتل 20 من عناصرها وجرح آخرين”.

وأشار إلى “إفشال محاولة للحوثيين مهاجمة مواقع للجيش في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد رصدها”.

وأكد “استمرار تقدم قوات الجيش في جبهتي الأحَكوم وحَيفان، باتجاه منطقتي الخزجة والراهدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين”.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني، مقتل 12 من جماعة الحوثيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، أثناء صد هجوم للجماعة في جبهة مَقبنة غربي تعز.

وأطلقت القوات الحكومية، مطلع الشهر الجاري، عملية واسعة ضد جماعة الحوثيين في مديريات مَقبنة وجبل حَبشي والمَعافِر غربي تعز، تمكنت خلالها من السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، وتأمين منطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.