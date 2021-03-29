شكرا لقرائتكم خبر عن «فاوتشي» يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي أمس الأحد، إن إجراءات إعادة الفتح "المبكر" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلى جانب السلالات الجديدة من كوفيد19-، هي المسؤولة عن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر فاوتشي في برنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة (سي بي إس)، أن الزيادة كانت متوقعة وحدثت من قبل.

وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إن عدد الإصابات الجديدة بكوفيدـ19 يوميا انخفض إلى حوالي 50 ألف حالة يوميا بعد زيادة كبيرة في فترة الإجازات، لكن العدد ارتفع مؤخرا إلى 60 ألفا.