شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. ملجأ يعود للحرب العالمية يتحول إلى موقع فني وثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يصبح ملجأ قديم منذ الحرب العالمية الثانية في مدينة بريمن شمالي ألمانيا موقعا فنيا وثقافيا مع

إقامة ملهى ليلي.

واشترى اتحاد صناعات السكر، الذي سيتولى تشغيله في المستقبل، المبنى

المؤلف من ثمانية أدوار.

وسيتم بناء استوديوهات وورش عمل

والمبنى الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 30 مترا، هو واحد من حوالي 100 ملجأ

في هذه المدينة، تم الحفاظ عليها.

وتم بناء الملجأ الشاهق خلال زمن الحرب في عام 1941 كملجأ من الغارات الجوية، ومسرح عمليات بديل للمستشفى. وكان يتعين على عمال السخرة وأسرى الحرب المساعدة في بنائه.