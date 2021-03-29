شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتظاهر العراقيون في ذي قار ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد الرئيس العراقي برهم صالح، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، مؤكدا على ضرورة أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة في مختلف مراحلها. وقال صالح أمس (الأحد) إن إتاحة فرصة المشاركة الواسعة للمواطنين واختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير أولوية قصوى. في غضون ذلك، تجددت المظاهرات في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق أمس (الأحد)، للمطالبة بإعادة القائم مقام المقال كاظم الفياض إلى منصبه مرة أخرى. وأغلق محتجون عددا من الدوائر الحكومية وقطعوا الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار وواسط، مطالبين الحكومة بالاستماع إلى مطالبهم وعدم تأزيم الأوضاع في القضاء. وتأتي المظاهرات على خلفية تولي المحافظ المكلف عبدالغني الأسدي إدارة شؤون القضاء من موقع أدنى بعد استقالة القائم مقام الجديد عمار الركابي.وتعد ذي قار إحدى البؤر النشطة للاحتجاجات الشعبية، إذ يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة وتردي الخدمات وضعف فرص العمل.

