شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة طرق وقطار كهربائى.. تعرف على وسائل اتصال العاصمة الجديدة بشبكة المواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز العاصمة الإدارية الجديدة بوجود شبكة جيدة من المواصلات المحيطة بها من طرق وخطوط جر كهربائى وقطارات مونوريل بالإضافة إلى خطوط للسكك الحديدية السريعة، وهو ما يجعلها على ترابط مع كافة أطراف الدولة المصرية ليتناسب ذلك مع طبيعتها كمركز للحكم والاقتصاد فى البلاد، ورصدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات اتصال العاصمة بشبكة المواصلات الحديثة.

١- شبكة الطرق

تحيط بالعاصمة الإدارية أربعة طرق رئيسية عرضية وطولية، وهى طريق القاهرة - السويس والقاهرة - العين السخنة والطريقين الدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمى، لتساعد تلك الطرق على الربط المباشر بين العاصمة الإدارية وسبع محافظات هي الإسماعيلية والسويس والبحر الاحمر والقليوبية والشرقية والجيزة والفيوم، فيما تساعد تلك الطرق على الوصول بشكل غير مباشر بمحافظات الصعيد عن طريق الترابط مع طريقي الصعيد الشرقي والغربي، ومحافظات شبه جزيرة سيناء عن طريق الترابط مع شبكة الكباري والانفاق الجديدة على القناة، بالإضافة الي الترابط مع محافظات الاقليم الغربي لمصر كمحافظة مطروح والوادي الجديد عن طريق الترابط مع طريقي الواحات والعلمين الصحراويين.

2- القطار الكهربائى والمونوريل

القطار الكهربائي أحد أهم وسائل النقل التي ستربط العاصمة الإدارية الجديدة بأقليم القاهرة الكبرى، حيث سيمتد هذا المشروع على طول 90 كيلومترا بدءا من مدينة السلام غرباً، لينتهى بالحى الحكومى فى وسط مدينة العاصمة الإدارية شرقا.

3- القطار السريع

يعتبر القطار السريع من أهم وسائل الربط بين العاصمة الإدارية ومختلف الأقاليم فهذا القطار الذي سينطلق من مدينة العين السخنة سيعبر عددا من المناطق التنموية المهمة كمدينة 6 أكتوبر والعلمين الجديدة بالإضافة إلى مناطق التنمية والاستصلاح الزراعي بغرب الدلتا.

وأكدت الدراسة أن العاصمة الإدارية بنيت وبها عدد من المقومات التي تتناسب مع مكانة مصر والتي تشهد الآن أكبر عملية تنموية في تاريخها، فتلك المدينة التي شيدت على أساس الحداثة والتكنولوجيا ستكون “نبراسا” لكافة المدن المصرية خلال العقود القادمة كما ستكون مثالاً لكافة عواصم الدول الإقليمية وأيضا الدول الناشئة اقتصاديا.