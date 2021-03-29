شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عقوبات رادعة تواجه جريمة إخفاء السلع أو تسببها فى تعريض حياة المستهلك للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون جهاز حماية المستهلك، عقوبات رادعة لمواجهة جرائم الغش والتلاعب فى السلع والمنتجات، متضمنا عقوبة الحبس والغرامة حال تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن، وكذلك عقوبات من قام بإخفاء وتخزين المنتجات الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، نص قانون حماية المستهلك علي العقوبات التالية:

1 - إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.

3 - فى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.