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فاوتشي: إعادة الفتح "المبكر"تسببت في ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي يوم الأحد إن إجراءات إعادة الفتح "المبكر" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلى جانب السلالات الجديدة من كوفيد-19، هي المسؤولة عن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس .

وذكر فاوتشي في برنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة (سي بي إس)، أن الزيادة كانت متوقعة وحدثت من قبل.

وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن عدد الاصابات الجديدة بكوفيدـ19 يوميا انخفض إلى حوالي 50 ألف حالة يوميا بعد زيادة كبيرة في فترة الإجازات، لكن العدد ارتفع مؤخرا إلى 60 ألفا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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