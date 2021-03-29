وزير خارجية البحرين يشيد بالتعاون الثنائي مع الأمم المتحدة في المجالات التنموية

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالتعاون الثنائي مع منظمة الأمم المتحدة في مختلف المجالات التنموية، معربًا عن تقدير بلاده للتعاون الذي تبديه أجهزة الأمم المتحدة ومكاتبها لدعم المسيرة التنموية الشاملة في البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء خلال استقباله اليوم الأحد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

لسلامة الطرق جون تود، الذي يزور البحرين حاليا، حيث بحثا أوجه التعاون الثنائي بين البحرين وهيئات الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وخاصة في مجال سلامة الطرق، وما تشهده من تطور وتقدم في شتى المجالات، والتأكيد على حرص الجانبين وسعيهما المتواصل لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بما يحقق الأهداف المشتركة.من جانبه، أشاد تود بما تحققه البحرين من تطور وتقدم في مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية، منوها بما تبذله الحكومة من جهود كبيرة في مجال تنفيذ مشاريع الطرق والجسور، وكذلك بما تحققه البحرين من نجاح وتفوق في إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج (فورمولا 1) الذي أصبح محط أنظار العالم.TAGS ذات صلة:

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