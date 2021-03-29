صفر وفيات.. المغرب تحرز تقدماً ملحوظاً في مواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن عدم تسجيل أي وفاة جديدة بفيروس كورونا، بينما تم رصد 301 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد استقر عند 8798، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 494659.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 482352، بعد تسجيل 268 حالة شفاء.

ولفتت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بلغ 4302183.