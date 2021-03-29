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أمريكا عن علاقتها بالصين: تشهد "عداء متزايدا"

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محمد الفلاح - أمريكا عن علاقتها بالصين: تشهد عداء متزايدا

الإثنين 29 مارس 2021

ذكر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أنه يرى "عداء متزايدا" في بعض جوانب علاقة بلاده مع الصين.

 

وقال لشبكة (سي.إن.إن) "ثمة جوانب من العلاقة تشهد عداء متزايدا وهناك جوانب تنافسية"، مضيفا أنه توجد أيضا مجالات تعاون بين البلدين.

 

واستنكرت الولايات المتحدة أمس السبت العقوبات التي فرضتها الصين على اثنين من المسؤولين الأمريكيين في مجال الحقوق الدينية وعلى نائب كندي أيضا.

 

كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين الأسبوع الماضي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في أول تحرك غربي منسق ضد بكين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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