شكرا لقرائتكم خبر عن صالح يشدد على نزاهة الانتخابات ويعتبرها مفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة، بغداد: ”الخليج 365”

وصف الرئيس العراقي، برهم صالح، امس الأحد، الانتخابات التشريعية المقبلة ب«المفصلية»، وأشار إلى ضرورة أن تكون نزيهة وتتساوى فيها فرص المشاركين، فيما يصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إلى بغداد لعقد الاجتماع الوزاري التحضيري مع نظيرهما العراقي فؤاد حسين.

واستعرض صالح، أمس الأحد، مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بها، والتأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر، والالتزامات والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف الجهود لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين من أجل ضمان المشاركة الواسعة، وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما يسهم في نجاح الانتخابات، ويضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين. وقال في بيان، إن «الانتخابات المقبلة مفصلية واستحقاق وطني، ومن الضروري تأمين إجرائها بنزاهة، وأن تكون عادلة في مختلف مراحلها، وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها والتي كانت سبباً في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها». وأشار صالح إلى أن «هذه العوامل تمثل ركيزة أساسية لإنجاح الانتخابات والانطلاق نحو الإصلاح المنشود».من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن «وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل اليوم وزيري الخارجيّة الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، لانعقاد الاجتماع الثلاثي على المستوى الوزاري».