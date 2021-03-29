شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنـدد بالعـدوان الحوثي الجديد على المنطقة الجنوبية للسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف. وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

تهديد طرق الملاحة

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة. وقال التحالف، في بيانات منفصلة، إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيّرة ملغومة أُطلقت باتجاه جنوب المملكة، بما في ذلك مدينة خميس مشيط، معتبراً أن الميليشيات تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وعرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير الزورقين المفخخين قبالة محافظة الحديدة في اليمن، مساء أمس الأول السبت. وأوضح التحالف أن عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة للنشاط العدائي وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. كما أوضح أن عملياته البحرية لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيات تأتي ضمن إسهاماته مع المجتمع الدولي في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خطر وتهديد الميليشيات الحوثية، ومن يقف وراءها.

تضامن مع الرياض

وأدانت الكويت بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الحوثية على مناطق جنوب المملكة. وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: «إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد الحاجة الملحّة لتحرك دولي حاسم لردعها ووضع حد لها نظراً لما تشكّله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، بما يحفظ للبلد أمنه واستقراره، ويحقن دماء شعبه، لا سيما في إطار المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لإنهاء الصراع في اليمن التي حظيت بتأييد دولي واسع».

وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الآثمة التي تتعارض مع النوايا المخلصة للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سلمي شامل وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية حفاظاً على مصالح الشعب اليمني.