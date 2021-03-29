شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة قيادات «إخوانية» في نظام البشير بتهم فساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم-”الخليج 365”:

بدأت محاكمة قياديين في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد المالي وتحويل قروض للمصلحة الخاصة. وعقدت محكمة الخرطوم- شمال، برئاسة القاضي حامد صالح حامدي، الأحد، أولى الجلسات لمحاكمة المتهمين ببيع أصول النقل النهري، والمتهم فيها وزيرا المالية السابقان الزبير محمد الحسن، وعلي محمود. وحدد القاضي تاريخ 11 إبريل/ نيسان المقبل لبدء إجراءات المحاكمة.

وتتهم النيابة العامة كلاً من الزبير ومحمود بالتورط في بيع أصول النقل النهري، تحت مواد من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال، إضافة لمخالفة 4 فقرات من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.

وعقدت محكمة أخرى، الأحد، جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية مصنع سكّر مشكور، وهم عوض الجاز وعبدالحليم المتعافي وآخرون. وحددت المحكمة الخاصة التي مثل فيها الجاز والمتعافي تاريخ 4 إبريل/ ميسان المقبل لبدء إجراءات المحاكمة.

وتتهم النيابة الجاز والمتعافي بتحويل قرض من الحكومة الهندية لتمويل مشروع مصنع سكّر مشكور لمصالحهم الخاصة.

من جانب آخر، وجهت المحكمة الخاصة في محاكمة المتهم أشرف عبدالمطلب في قضية مقتل الشهيد حسن محمد عمر عثمان تهمة تحت المادة 130 من القانون الجنائي «القتل العمد»، والمادة 186 من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2009م «الجرائم ضد الإنسانية».

يشار إلى أنه، ولأول مرة، منذ تعديلات القانون الجنائي لسنة 1991 في الجرائم ضد الإنسانية، يتم توجيه تهمة تحت المادة 186 باعتبار أن استهداف المدنيين السلميين العزل في مواكب التعبير عن الرأي يعد هجوماً ممنهجاً ضد المدنيين.