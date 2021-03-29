شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يمدد حظر التجول الليلي لغاية منتصف مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - (أ ف ب)

قررت الحكومة الأردنية،الأحد، تمديد حظر التجول الليلي والاستمرار في إجراءات منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والمراكز الرياضية إلى منتصف شهر مايو/أيار المقبل، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين في مؤتمر صحفي، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة «قرر تمديد العمل بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة والقطاعات المغلقة، حتى 15 مايو/أيار المقبل»ن ويبدأ حظر التجول الليلي من الساعة السابعة مساء بتوقيت الأردن لغاية الساعة السادسة صباحاً من كل يوم.

وأضاف دودين: «رئيس الوزراء قرر كذلك استمرار العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً، حتى تاريخ 15 مايو/أيارالمقبل». وقال: «إن الحكومة ستتخذ الأسبوع الحالي إجراءات تخفيفية وتحفيزية للاقتصاد».

وقررت الحكومة في العاشر من الشهر الحالي منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وإغلاق الحدائق العامة والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية.

وبحسب دودين فإن هذه الإجراءات اتخذت بسبب تزايد أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية و«وصولنا إلى مستويات مقلقة من انتشار هذا الوباء».

وفي سياق متصل، قال دودين: «إن الحكومة الأردنية قامت بالتعاقد مع الشركات الكبرى لشراء عشرة ملايين و200 ألف مطعوم تكفي لتطعيم خمسة ملايين و100 ألف شخص داخل المملكة حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل سيصلنا ثلاثة ملايين و600 ألف من هذه المطاعيم».

ودعا دودين المواطنين والمقيمين إلى تسجيل أسمائهم على المنصة التي أنشأتها الحكومة من أجل تلقي اللقاح، وقال «إنه تم لحد الآن إعطاء جرعتين لأكثر من 88 ألف شخص وجرعة واحدة لأكثر من 287 ألف شخص»، موضحاً أنه يتم يوميً إعطاء مطاعيم لأكثر من 30 الف شخص، ولكننا نريد الوصول الى 50 أو 60 ألف شخص في اليوم».

وكان الأردن أجاز خمسة لقاحات لحد الآن هي: «فايزر» و«سينوفارم» الصيني و«سبوتنيك في» الروسي و«أسترازينيكا» و«جونسون أند جونسون»، ويشهد الأردن مُنذ أسابيع ارتفاعاً في أعداد الإصابات، وسجلت المملكة الأحد 82 وفاة و7183 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 589 ألف حالة و6554 وفاة.